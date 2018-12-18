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  • 18.12.2018 19:12

Havalimanı'ndan bir sefer daha başlattı

Havalimanı'ndan iç hatlarda Ankara, , Antalya, Adana ve seferlerini gerçekleştiren Türk Hava Yolları(), tarihi itibariyle Gaziantep seferlerine başlıyor.

THY'den bir hamle daha!

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Genel Müdürü Bilal Ekşi, Havalimanı'ndan yeni seferleri açıyoruz. Yeni evimiz 'ndan Gaziantep'e seferleri 'ta başlatıyoruz. 59 TL'den başlayacak fiyatlar ile sizleri ikramın evi Gaziantep'e ulaştıracağız" dedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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