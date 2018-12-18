Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'ndan yeni seferleri açıyoruz. Yeni evimiz İstanbul Havalimanı'ndan Gaziantep'e seferleri 21 Aralık'ta başlatıyoruz. 59 TL'den başlayacak fiyatlar ile sizleri ikramın evi Gaziantep'e ulaştıracağız" dedi.
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