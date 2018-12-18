PKK/PYD'li teröristler İHA'lardan kaçmak için caddeleri brandayla kapattı

Türkiye-Suriye sınırında hareketlilik hız kazandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ne komşu olan, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Rasulayn'da teröristler panikledi. TSK'ya ait İHA ve SİHA'lardan kaçmak için caddeleri brandayla kapattı. PKK/PYD'li teröristler, ilçe genelinde topladıkları brandaları Rasulayn'ın merkezine getirdi. Teröristler, ilçe merkezinde yoğun olarak kullandıkları caddenin üstünü brandalarla tamamen kapatarak bölgeyi kamufle etmeye çalıştı. Suriye'nin Münbiç sınırında da ÖSO güçleri ile terör örgütü PKK/PYD mensupları birbirlerini 24 saat eli tetikte takip etmeye başladı. Bölgede TSK ve ABD'li askerler zırhlı araçlarla devriye görevini sıklaştırdı. ABD askerlerine ait 2 helikopterin terör örgütü PKK/PYD'ye ait siper ve mevzilerin üzerinde yaptığı alçak uçuş, görüntülere yansıdı. ÖSO üyelerinin, yeni mevzi ve siper kazan teröristlerin kendilerine yönelik yaptığı saldırı ve tacizlere anında karşılık verdikleri anlatıldı.
ÖSO güçleri Fırat'ın doğusuna geçmeye hazır...
ÖSO güçleri Fırat'ın doğusuna geçmeye hazır...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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