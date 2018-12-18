PKK/PYD'li teröristler İHA'lardan kaçmak için caddeleri brandayla kapattı

sınırında hareketlilik hızkazandı. Şanlıurfa'nınCeylanpınar İlçesi'nekomşu olan, terörörgütü PKK/PYD'ninkontrolündeki Rasulayn'dateröristler panikledi.PKK/PYD'literöristler, ilçe genelindetopladıkları brandalarıRasulayn'ın merkezinegetirdi. Teröristler, ilçemerkezinde yoğun olarakkullandıkları caddeninüstünü brandalarlatamamen kapatarakbölgeyi kamufle etmeyeçalıştı. Suriye'nin Münbiç sınırında daBölgede TSK veABD'li askerler zırhlı araçlarladevriye görevini sıklaştırdı. ABDaskerlerine ait 2 helikopterin terör örgütü PKK/PYD'ye ait siper ve mevzilerin üzerinde yaptığı alçak uçuş, görüntülere yansıdı. ÖSO üyelerinin, yeni mevzi ve siper kazan teröristlerin kendilerine yönelik yaptığı saldırı ve tacizlere anında karşılık verdikleri anlatıldı.ÖSO güçleri Fırat'ın doğusuna geçmeye hazır...