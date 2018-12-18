Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın görüldüğü Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen olay gününe ait güvenlik kamera görüntüleri ve bilirkişi raporu, dava dosyasının delilleri arasına girdi.
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Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın görüldüğü Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen olay gününe ait güvenlik kamera görüntüleri ve bilirkişi raporu, dava dosyasının delilleri arasına girdi.
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