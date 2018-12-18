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  • Son Güncelleme: 18.12.2018 15:03

Fırat'ın doğusunda operasyon korkusu! Teröristler ne yapacağını şaşırdı

Fırat'ın doğusunda operasyon korkusu yaşayan teröristler, elektrik direklerinin altına bombalar döşedi.

Ceylanpınar ilçesine komşu olan, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Rasulayn'da teröristler, ilçe merkezindeki bazı elektrik direklerinin altına bombalar döşedi.

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