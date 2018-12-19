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  • 19.12.2018 08:24

Erdoğan imzayı attı! Artık ücretsiz olacak

Yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrencilerin yemeklerden ücretsiz yararlanmasına ilişkin yapılan düzenleme 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Erdoğan imzayı attı! Artık ücretsiz olacak

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le, hastanelerde staj yapan öğrencilerin yemek servisinden ücretsiz yararlanması kararlaştırıldı.

Söz konusu yönetmelik değişikliği ile ilgili mevzuat gereğince yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrenciler, staj yaptıkları günlerle sınırlı olmak üzere hastalar için oluşturulmuş yemek servisinden ücret ödemeden yararlandırılacak.

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