CHP, alt yapıya da üst yapıya da çalışmadı. Antalya Kemer'de 2 gündür sağanak yağış vardı. Ancak CHP'li belediye alt yapıda sınıfta kalınca felaket yaşandı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Araçlar sürüklenirken, ağaçlar kökünden söküldü, evlerin duvarları yıkıldı. Muğla'nın Bodrum İlçesi ise 1 ay arayla ikinci dehşeti yaşadı. Turistik ilçede etkili olan yağış, su baskınlarına yol açtı. Vatandaşlar, "Yağışlarda maalesef Bodrum ve Gündoğan Mahallesi'nde sıkıntılar yaşanıyor. Şu anda 10'un üzerinde ev zarar gördü" açıklamasını yaptı.
BODRUM
BODRUM
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