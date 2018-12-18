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’li belediyeler alt yapıda sınıfta kaldı

Yağmur yağdı. Anamuhalefet partisi sele kapıldı. Edirne ve ’dan sonra ’li Kemer de sular altında kaldı...

CHP’nin işi yaş
CHP, alt yapıya da üst yapıya da çalışmadı. 'de 2 gündür sağanak yağış vardı. Ancak 'li belediye alt yapıda sınıfta kalınca felaket yaşandı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Araçlar sürüklenirken, ağaçlar kökünden söküldü, evlerin duvarları yıkıldı. Muğla'nın İlçesi ise 1 ay arayla ikinci dehşeti yaşadı. Turistik ilçede etkili olan yağış, su baskınlarına yol açtı. Vatandaşlar, "Yağışlarda maalesef Bodrum ve Gündoğan Mahallesi'nde sıkıntılar yaşanıyor. Şu anda 10'un üzerinde ev zarar gördü" açıklamasını yaptı.



BODRUM
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