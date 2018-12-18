Başkan Erdoğan: Teröristler gitmezse biz göndereceğiz! Başkan Erdoğan, Fırat’ın doğusunda terör örgütlerine operasyonun her an başlayabileceğini söyledi. “Şifre, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’. Hendek, çukur kazıyorlarmış. Korkunun ecele faydası yok. Onları o çukurlara gömdük, gömeceğiz” dedi.



Kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Trump ile konuştuk. Olumlu cevap verdiler. Fırat'ın doğusundan teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezlerse biz göndereceğiz.







REKOR İSTİYORUZ

Başkan Erdoğan, 1.4 milyara mal olan 99 projeyi hizmete açtı. Konyalılar'ı,



Başkan , Konya'da toplu açılış töreninde, Amerika'ya, PKK ve YPG'ye sert mesajlar verdi:

Sınırlarımızda terör koridoruna izin vermeyeceğiz, üç ayrı operasyonla bunu icra ettik, şimdi sıra Fırat'ın doğusuna geldi. Bölgedeki teröristleri alenen himaye edenlere sesleniyorum, bundan vazgeçin...

TSK planlarını tamamlamış durumda. Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağımızı resmen ilan ettik. ABD askerlerine zarar vermeyecek şekilde Suriye topraklarındaki operasyonlara her an başlayabiliriz. Bu teröristlerin gitmesi lazım. Gitmezlerse biz göndereceğiz.

Trump ile de konuştuk, o da olumlu yanıt verdi. Şimdi bunları yerine getirmemiz lazım. Madem ki ABD ile stratejik ortağız. O zaman gereğini yapmamız lazım.

Teröristler güya bize karşı tedbir alıp tünel kazıyorlarmış. Korkunun ecele faydası yok. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz. Ne yaparlarsa yapsınlar askerlerimiz geldiğinde hepsi o çukurlara gömülmekten kurtulamayacak...

Zeytin Dalı Harekatı'nda bunu yaşadık, Afrin'de bunu yaşadık. Sincar'da da bunu yaşadık. Şimdi kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Gömmeye de devam edeceğiz...

Bu arada Bay Kemal sokağa çağırıyor. Hesabı ağır olur. Bay Kemal 15 Temmuz'da tankların arasından kaçtın. Bu defa kaçamazsın. Bu 31 Mart'ta göreceğiz, milletimiz CHP'ye ödediğinden çok daha fazlasını ödetecek.

Bir daha çözüm süreci beklemeyin, geçti o iş. Tüm terör örgütleriyle başlattıkları canlı bomba saldırıları, silahlı eylemlerle büyük şehirleri esir almaya çalıştılar.







ESED'E SERT TEPKİ

Başkan Erdoğan, Hz. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus programına katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada Suriye'de yaklaşık 8 yıldır devam eden zulmün her gün yeni canlar almaya devam ettiğini belirterek, "1 milyon Müslümanın katledildiği Suriye'de hala Suriye'nin başındaki zat yerini korumanın mücadelesini veriyor, birileri de onun yerini korumasına destek veriyor" dedi.



Son terörist etkisiz hale gelene kadar Suriye topraklarını karış karış tarayacağız. 500 kilometrelik sınır hattı boyunca, operasyonlarımıza her an başlayabiliriz.Kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Trump ile konuştuk. Olumlu cevap verdiler. Fırat'ın doğusundan teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezlerse biz göndereceğiz.Başkan Erdoğan, 1.4 milyara mal olan 99 projeyi hizmete açtı. Konyalılar'ı, 31 Mart 'ta yine rekor oyla AK Parti'yi desteklemeye çağırdı. Recep Tayyip Erdoğan , Konya'da toplu açılış töreninde, Amerika'ya, PKK ve YPG'ye sert mesajlar verdi:Sınırlarımızda terör koridoruna izin vermeyeceğiz, üç ayrı operasyonla bunu icra ettik, şimdi sıra Fırat'ın doğusuna geldi. Bölgedeki teröristleri alenen himaye edenlere sesleniyorum, bundan vazgeçin...Trump ile de konuştuk, o da olumlu yanıt verdi. Şimdi bunları yerine getirmemiz lazım. Madem ki ABD ile stratejik ortağız. O zaman gereğini yapmamız lazım.Zeytin Dalı Harekatı'nda bunu yaşadık, Afrin'de bunu yaşadık. Sincar'da da bunu yaşadık. Şimdi kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Gömmeye de devam edeceğiz...Bir daha çözüm süreci beklemeyin, geçti o iş. Tüm terör örgütleriyle başlattıkları canlı bomba saldırıları, silahlı eylemlerle büyük şehirleri esir almaya çalıştılar.Başkan Erdoğan, Hz. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus programına katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada Suriye'de yaklaşık 8 yıldır devam eden zulmün her gün yeni canlar almaya devam ettiğini belirterek, "1 milyon Müslümanın katledildiği Suriye'de hala Suriye'nin başındaki zat yerini korumanın mücadelesini veriyor, birileri de onun yerini korumasına destek veriyor" dedi. TÜM MANŞETLER