Başkan Erdoğan: Teröristler gitmezse biz göndereceğiz!

Son terörist etkisiz hale gelene kadar Suriye topraklarını karış karış tarayacağız. 500 kilometrelik sınır hattı boyunca, operasyonlarımıza her an başlayabiliriz.Kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Trump ile konuştuk. Olumlu cevap verdiler. Fırat'ın doğusundan teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezlerse biz göndereceğiz.Başkan Erdoğan, 1.4 milyara mal olan 99 projeyi hizmete açtı. Konyalılar'ı, 31 Mart 'ta yine rekor oyla AK Parti'yi desteklemeye çağırdı. Recep Tayyip Erdoğan , Konya'da toplu açılış töreninde, Amerika'ya, PKK ve YPG'ye sert mesajlar verdi:Sınırlarımızda terör koridoruna izin vermeyeceğiz, üç ayrı operasyonla bunu icra ettik, şimdi sıra Fırat'ın doğusuna geldi. Bölgedeki teröristleri alenen himaye edenlere sesleniyorum, bundan vazgeçin...Trump ile de konuştuk, o da olumlu yanıt verdi. Şimdi bunları yerine getirmemiz lazım. Madem ki ABD ile stratejik ortağız. O zaman gereğini yapmamız lazım.Zeytin Dalı Harekatı'nda bunu yaşadık, Afrin'de bunu yaşadık. Sincar'da da bunu yaşadık. Şimdi kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Gömmeye de devam edeceğiz...Bir daha çözüm süreci beklemeyin, geçti o iş. Tüm terör örgütleriyle başlattıkları canlı bomba saldırıları, silahlı eylemlerle büyük şehirleri esir almaya çalıştılar.Başkan Erdoğan, Hz. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus programına katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada Suriye'de yaklaşık 8 yıldır devam eden zulmün her gün yeni canlar almaya devam ettiğini belirterek, "1 milyon Müslümanın katledildiği Suriye'de hala Suriye'nin başındaki zat yerini korumanın mücadelesini veriyor, birileri de onun yerini korumasına destek veriyor" dedi.