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’de ’ye dev operasyon

Dışişleri Bakanı : , 15 eyalette soruşturması başlattı. dahil bazı yerlerde tutuklamalar da başladı.

ABD’de FETÖ’ye dev operasyon
Dışişleri Bakanı , 'nda bütçe görüşmeleri sırasında soruları yanıtladı. ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. FETÖ ile ilgili olarak ile görüşmelerinde 84 kişinin iadesini hatırlattıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Resmi olarak iadesinin istediğimiz 84 kişinin iade edilmesinin her toplantıda gündeme getiriyoruz. Arjantin'de Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getirdi. Trump da özellikle 'FETÖ terörist elebaşının iadesi için çalışma yapıyoruz' dedi. FETÖ ile ilgili bir gerçek var; 'ın yaklaşık 15 eyalette başlattığı soruşturma var. FBI bize elde ettiği bulgularla 'Amerika'daki karanlık yüzünü görmeye başladık' dediler. Hatta dahil bazı yerlerde tutuklamalar da başladı" değerlendirmesinde bulundu.



Mevlüt Çavuşoğlu: FBI, bize 'FETÖ'nün karanlık yüzünü görmeye başladık' dedi.

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