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  • 17.12.2018 23:37

'li Albay Sean Ryan 'den özür diledi

yanlısı ve 'ye yönelik hakaret içeren bir iletisini paylaşan öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, Türk yetkililerin müdahalesi üzerine özür diledi. : "Resmi yetkimle, koalisyon ortağımız ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonunda kilit bir ortak olan Türkiye'ye hakaret eden bir içeriği yanlışlıkla paylaştım. Saygısızlık etme kastım yoktu. Ortak güvenlik konusunda görevimiz var ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonuna bağlıyız. Lütfen özrümü kabul edin" ifadelerini kullandı.

ABD'li Albay Sean Ryan Türkiye'den özür diledi

öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, () "terörist" olduğu iddiasında bulunan terör örgütü yanlısı bir hesabın iletisini paylaşmasının ardından, Türk makamlarının devreye girmesi üzerine 'den özür diledi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsünün skandal Twitter paylaşımı ise büyük tepki çekti.

Kısa bir süre sonra skandal paylaşımını geri çeken Sean Ryan, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk yetkililerin müdahalesi sonrasında özür diledi.



TWITTER HESABINDAN ÖZÜR DİLEDİ
, koalisyonun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Resmi yetkimle, koalisyon ortağımız ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonunda kilit bir ortak olan Türkiye'ye hakaret eden bir içeriği yanlışlıkla paylaştım. Saygısızlık etme kastım yoktu. Ortak güvenlik konusunda görevimiz var ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonuna bağlıyız. Lütfen özrümü kabul edin." ifadelerini kullandı.

Ryan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "terörist" olduğu iddiasında bulunan PKK yanlısı bir kullanıcının, Türk keskin nişancılarının 'nin kuzey doğusunda okula giden çocukları hedef aldığını ve Amerikan özel kuvvetlerinin ise çocukları koruduğu yalanını paylaşmıştı.

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