Yıldırım'ı Budapeşte Liszt Ferenc Havaalanında, Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Budapeşte Temsilci Selda Çimen ve diğer yetkililer karşıladı.
Yıldırım, Macaristan ziyareti kapsamında Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile görüşecek.
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