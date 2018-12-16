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  • 16.12.2018 21:15

Başkanı 'a geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi () Başkanı , resmi temaslarda bulunmak üzere 'a geldi.

TBMM Başkanı Yıldırım Macaristan'da

Yıldırım'ı Budapeşte Liszt Ferenc Havaalanında, -Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Budapeşte Temsilci Selda Çimen ve diğer yetkililer karşıladı.

Yıldırım, Macaristan ziyareti kapsamında Macaristan Başkanı Laszlo Köver ve ile görüşecek.

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