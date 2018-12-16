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  • 17.12.2018 01:26

Bayraktar için uçmaya başladı

Baykar Makina tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 tipi Silahlı (), adına ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuşun ilk görüntülerini Müdürü hesabından paylaştı.


Bu uçuşu Müdürü hesabından paylaştı. Bayraktar, "'mizin Bayraktar TB2 'ları 'de bugün göreve başladı. Öğleden sonra ilk kalkış ve inişini yaptı. Vira Bismillah!" dedi.

İLK OLARAK ANKA-B KULLANILMIŞTI
Deniz Kuvvetleri'nde ilk olarak İHA kullanımı, Dalaman'dan havalanan TUSAŞ imalatı 'lerle gerçekleşmişti. Bu uçuşlar, Yunan Hava Kuvvetleri'ni alarma geçirmiş, F-16'lar ANKA'yı takibe almıştı.



Çanakkale'den başlayan operasyon ile Deniz Kuvvetleri'nin Bayraktar TB2 SİHA kullanımı, Yunanlıları bu sefer kuzeyde rahatsız edecek. Aynı zamanda Bayraktar, bölgenin kontrolü, göçmen geçişleri, kaçak avlanma gibi sivil orijinli görevlerde Deniz Kuvvetleri'ne önemli bir güç sağlayacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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