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  • 17.12.2018 08:44

'li İlçe Başkanı 180 promil alkolle direksiyon başına geçti

'nin İlçe Başkanı , alkollü halde direksiyon başına geçti. Bu şekilde araç kullandığı sırada isimli motorlu vatandaşa çarpan Zara, kaza yaptığının bile farkında olmadı. Yere düşen Yücel'i ezmek üzereyken son anda durdurulan CHP'li başkan, 180 promil alkollü çıktı.

CHP'li başkan 180 promil alkolle direksiyon başına geçti

'nın ilçesinde alkollü olarak direksiyon başına geçen Çınarcık İlçe Başkanı 'nın çarptığı motosikleti genç kazayı Sabah'a anlattı. Olaydan şans eseri yaralı kurtulan , "Alkollü başkan, yaya olsaydım beni öldürmüştü" dedi. Yalova Çınarcık'ta önceki akşam bir kafeteryadan çıkan ve evine gitmek için motosikletine binen 30 yaşındaki Erşen Yücel, alkolü bir şekilde direksiyon başına geçen CHP Çınarcık ilçe başkanı Ali Zara yüzünden az daha canından oluyordu. Alkollü olan Zara'nın kaza yaptığını bile fark etmediğini söyleyen Yücel, "Bana çarptı ve motosikletle birlikte yere düştüm. Kazayı fark etmedi ve üzerimden geçmeye çalıştı. Bağırıp, sesimi güçlükle duyurdum. Sonra camı açtı ve bana "beni neden durdurdun ne oldu?" diye sorunca alkollü olduğunu anladım. Kaza yaptığının bile farkında değildi" dedi.

'YAYA OLSAM ÖLMÜŞTÜM'
Kazadan taktığı kask ve diğer koruma ekipmanları sayesinde kurtulan Erşen Yücel, "O gece motosikletimle değil yaya olsaydım. Bana çarpmakla kalmayacak, kaza yaptığını fark etmediği için üzerimden geçip gidecekti. 180 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha sonra bana 'şikâyetçi olma masraflarını karşılarım' dedi. Ertesi gün masrafın 25 bin lira olduğunu öğrenince de telefonunu kapattı." dedi. Yücel hastane raporları ile kaza tespit raporlarını alarak CHP ilçe başkanı hakkında şikâyetçi oldu.

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