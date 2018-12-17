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  • Son Güncelleme: 17.12.2018 14:29

Küçükcekmece'de operasyonu! Kargo paketinde yakalandı

'deki bir kargo şirketinde, 'a gönderilmek üzere tahta sandığın iç kısımlarına gizlenmiş 80 bin hap ele geçirildi.


'de bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda, 80 bin hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine, bir kargo firmasının Küçükçekmece'deki şubesine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 'a gönderilmek üzere tahta sandığın iç kısımlarına gizlenmiş toplam 12 kilo 914 gram ağırlığında 80 bin uyuşturucu hap bulundu.

Polisin uyuşturucu hapları kargoya veren şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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