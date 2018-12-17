CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türk düşmanları ile birlikte görüntülenmekten ve hareket etmekten vazgeçmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giden ve burada Türkiye'deki Gezi olaylarının baş mimarı durumundaki Soros Vakfı'nın yan kuruluşu olan Friedrich Ebert Vakfı'nda çeşitli temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu; bu ülkede PKK/YPG terör örgütünün en ateşli savunucularından Sevim Taşdelen ve Helin Evrim Sommer ile bir araya gelmişti. Burada yerel seçimlerde terör örgütünün desteğini talep eden Kılıçdaroğlu, bu iki isim üzerinden PKK ile temas sağlamıştı.

ŞİMDİ DE ASALA ARTIKLARI İLE BİR ARADA

Bu görüşmenin üzerinden henüz kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen CHP lideri şimdi de ASALA terör örgütünün artıkları ile bir araya geldi. 1980'li yıllarda birçok kanlı eylem gerçekleştiren ve Türk diplomatları ile masum sivil vatandaşlarımızı katleden Ermeni terör örgütü ASALA'nın teröristlerini kutsayan Natali Avazyan isimli kişi ile görüştü.

Avazyan, 1982 yılında Esenboğa Havalimanı'nı basan ve burada 9 kişinin ölümüne 72 kişinin ise yaralanmasına neden olan ASALA mensubu 2 teröristten biri olan Levon Ekmekçiyan'ı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla anmıştı. ASALA mensubu teröristi "Ermeni devrimci" diye kutsayan Avazyan ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun ne konuştuğu henüz bilinmezken; "yerli ve milli" olmaması nedeniyle sıkça eleştirilen CHP liderinin önümüzdeki günlerde hangi Türk düşmanıyla bir araya geleceği ise merak konusu oldu.

KİMDİR BU NATALİ AVAZYAN?

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı tarihi fotoğraflarla adını duyuran ASALA terör örgütünün artığı durumundaki Natali Avazyan, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık algı operasyonu ve linç kampanyalarında da bulunuyor. Türklere ağza alınmayacak sözlerle hakaretler yağdıran Barbaros Şansal ile yakın arkadaş olduğu da bilinen Avazyan; yaptığı paylaşımlarla FETÖ'nün tezgahlarına da çanak tutuyor.

Takvim.com.tr