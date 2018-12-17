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  • Son Güncelleme: 17.12.2018 09:36

'daki nda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

haberine göre 'da meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği YHT kazası sonrası yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 TCDD personeli, adliyeye sevk edildi.

Ankara'daki tren kazasında flaş gelişme

'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yüksek hızlı tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, emniyetteki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.


*Gözaltındaki isimler adliyeye böyle sevk edildi.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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