Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Almanya'ya birtakım temaslarda temaslarda bulunmak üzere giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada terör örgütü PKK üyeleriyle bazı pazarlıklarda bulunduğunu söyledi. Bu pazarlık trafiği ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanları ile görüşüyor." dedi. İşte Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun temasları ile ilgili söyledikleri:



"Geleceğimizi inşa etmek için çalışırken ana muhalefetin başının da boş durmadığını gördük. Çok gayretli. Ama bu zat Almanya'ya ve Avrupa'daki birkaç ülkeye gidiyor. Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alan bu zat bir takım kişilerle görüşmüş. Görüştüğü kişilere bakınca karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor. Tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış, terör örgütleriyle yakın ilgisi olan isimlerle görüşüyor. Ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla Almanya'nın federal meclisine çıkanlarla fotoğraf karesine girdiğini görüyoruz. Bunlardan biri de güya ülkemiz kökenli Alman milletvekili, bayan. Kimdir bu kişi; PKK'yı Almanya'da terör örgütü listesinden çıkmak için canhıraş mücadele vermesiyle tanınıyor. Kendisi PKK uzantısı tüm kuruluşların tüm toplantılarının misafiri ve konuşmacısıdır. YPG bayrağı açacak kadar terör örgütü yandaşıdır. CHP Genel Başkanı'nın Almanya'da buluştuğu diğer siyasetçilerin sicilleri de aynı. Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar arasında yaptığı görüşmelerde ülkemiz aleyhine neler söylediğini az çok tahmin ediyoruz. Bunlar sana bir şey sağlamaz. Zaten bu yerel seçim, genel seçimlerde sana gelen belli."

NELER OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki Gezi olayları başta olmak üzere birçok provokasyonun mimarı olarak bilinen Soros Vakfı'nın Almanya'daki uzantısı olan Friedrich Ebert Vakfı'nın davetlisi olarak geçtiğimiz günlerde Almanya'ya gitmişti. Burada ilk olarak FETÖ'den tutuklu olan Eren Erdem'in ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na beraberindeki heyet de eşlik etti.

ALMANYA'DAKİ PKK'LI VEKİLLERLE BİR ARAYA GELDİ

Almanya'daki ikinci gününde Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki en ateşli savunucularından olan ve Almanya'da YPG'yi simgeleyen paçavraların yasaklanmasını protesto eden SPD'li vekil Sevim Taşdelen ve Helin Evrim Sommer ile buluştu.

YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAKI GÖRÜŞTÜLER

Yaşanan görüşme genel olarak "Kılıçdaroğlu PKK'lı vekillerle bir araya geldi" olarak servis edilse de, görüşmenin amacı ve öneminin daha da derin olduğu anlaşıldı. Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü bu iki vekilin PKK'lı Remzi Kartal ve Zübeyr Aydar'ın kontrolünde olduğu öğrenildi. Ayrıca toplantılara "Rıza" kod adlı bir KCK'lının da katıldığı bildirildi. Kılıçdaroğlu bu görüşmede PKK yöneticileri Remzi Kartal ve Zübeyr Aydar üzerinden CHP-HDP ittifakına onay almaya çalıştı. Görüşmede bulunan Rıza kod adlı PKK/KCK üyesi de terör örgütünün henüz net bir karar vermese de ittifaka olumlu yaklaştığı görüşünü aktardı.

PKK'NIN DESTEĞİ CHP İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Yerel seçimlerde terör örgütünün vereceği destek CHP için hayati bir önem taşıyor. HDP'den destek almadan seçimlere girmek istemeyen CHP, böyle bir durumda elindeki il ve ilçe belediyelerini kaybedeceğini düşünüyor. Böyle bir durumun sonu olacağı düşüncesinde olan Kemal Kılıçdaroğlu, bu nedenle Türkiye düşmanları ve terör örgütü ile iş birliği yapabilmeyi amaçlıyor.