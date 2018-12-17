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  • 17.12.2018 10:44
  • Son Güncelleme: 17.12.2018 11:02

sözcüsünden skandal paylaşım! Türk askerine 'terörist' dedi

öncülüğündeki askeri koalisyonun sözcüsü , dün Türk askerine "terörist" diyen sempatizanının tivitini kendi sayfasında paylaşarak skandala imza attı. Tivitte şu deniy: "Amerikan Özel Kuvvetleri (), terörist keskin nişancıları Rojava'daki sivilleri hedef alıp okula giden sivil bir kız çocuğunu vurduktan sonra bölgede devriye geziyor. Bu çocuklar, Yeşil Bereliler sayesinde güvende." Tepkiler üzerine, Amerikalı albay paylaşımı silmek zorunda kaldı. PYD'li teröristlerin dün kırsalında hendek kazarken, ABD askerlerinin nöbet tutması büyük tepki çekmişti.

ABD sözcüsünden skandal paylaşım!

'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'ye kalkan olan sunun skandalları bitmek bilmiyor. kırsalında geçtiğimiz gün teröristler hendek kazarken, ABD ordusuna bağlı askerler nöbet tutmuştu.

PAYLAŞIMI SİLMEK ZORUNDA KALDI

Dün de ABD öncülüğündeki askeri koalisyonun Sözcüsü , platformu Twitter üzerinden skandal bir paylaşım yaptı.

"Terörist" olmakla suçladığı Türk askerinin Suriye'nin kuzeyinde sivilleri hedef aldığını öne süren paylaşım büyük tepki çekti. Sosyal medyada yayılması üzerine, Albay Sean Ryan bu paylaşımı silmek zorunda kaldı.

Paylaştığı YPG sempatizanının tivitinde şöyle yazıyordu;

"Amerikan Özel Kuvvetleri (Yeşil Bereliler), terörist Türk Ordusu keskin nişancıları Rojava'daki sivilleri hedef alıp okula giden sivil bir kız çocuğunu vurduktan sonra bölgede devriye geziyor. Bu çocuklar, Yeşil Bereliler sayesinde güvende."

ALMAN GAZETECİYİ ENGELLEDİ

yi engelledi, kendisini "paylaşımı tam okumadım" deyip savundu.

ABD'li albay, skandal paylaşımı ortaya çıkaran ve kendisine tepki gösteren Alman gazeteci Julian Röpcke'yi Twitter'dan engelledi. Tepkilerin büyümesinin ardından açıklama yapmak zorunda kalan Amerikalı komutan, 40 kelimeden oluşan paylaşımın tamamını okumadığını savundu.

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