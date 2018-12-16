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  • 16.12.2018 14:58

'da da facia! Ölü ve yaralılar var

'da, Kestel Tarihi Şifa Hamamı’nda, içeriyi ısıtmak için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişiden, kaldırıldığı hastanede öldü.

Tarihi hamamda facia! Ölü ve yaralılar var

Olay, merkez Kestel ilçesindeki Tarihi Şifa Hamamı'nda bu sabah meydana geldi. Hamama gelen Dr. Osman Onay, , ve , hamamın içini ısıtmakta kullanılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenen 4 kişiyi Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Habip Doğan, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Harun Atalay, Ahmet Faruk Doğan ve Dr. tedavilerinin sürdüğü, Dr. Onayın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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