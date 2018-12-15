Mehmetçik, Fırat'ın doğusuna yapacağı harekat öncesinde Kuzey Irak'taki PKK kamplarını hedef seçti. Erdoğan, terörle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha dünyaya ilan etti: '
Türkiye, yeteri kadar zaman kaybetti. Artık tek bir günlük gecikmeye dahi tahammülümüz yok. Sincar ve Karacak operasyonunu yaptık. Durduk mu? Yok, gerisi gelecek.
Başkan Erdoğan, ABD'nin Münbiç'te Türkiye'yi oyaladığını belirtti. "Bu terör örgütlerini ya yok edecekler ya da biz yok edeceğiz" dedi.
ÖRGÜT ŞOKTA
Jetlerimiz, Irak sınırından 180 kilometre içeriye girdi. Sincar ve Karacak Dağı'ndaki kamplar, drone akademisi ve cephanelikleri yerlebir etti. Bombardımana katılan 20 F-16 uçağına İHA'lar, tanker uçaklar ve AWACS da destek verdi.
BİR GECE ANSIZIN
Türkiye, sınırındaki terör yuvalarını dağıtmak için düğmeye bastı. F-16 jetleri, sınırın 180 kilometre içine uçuş yaptı. Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD'ye ait noktalara bomba yağdırdı. Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör yuvaları ortadan kaldırıldı. Harekatta aralarında Sincar'daki radyo ve telsiz baz istasyonu, iki terör kampı ile Karacak Dağı'ndaki lojistik merkezler ve drone akademisinin de bulunduğu 30 önemli noktanın yerle bir edildiği açıklandı. Harekâta yurt genelindeki muharip filo komutanlıklarından kalkan 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçakları da katıldı. Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağı da bölgedeki hava trafiğinin düzenlenmesine katkı sağladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte hava harekâtını Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi'nden takip ettiği açıklandı. Başkan Erdoğan da harekatın ardından, Bakan Akar'a bir mesaj yolladı. Mesajda "Evlatlarımıza başarılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte, omuz omuza, aynı azim ve kararlılıkla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne gitti. Sınır ötesi harekatını an be an izledi.
UĞUR YILDIRIM
Türkiye, yeteri kadar zaman kaybetti. Artık tek bir günlük gecikmeye dahi tahammülümüz yok. Sincar ve Karacak operasyonunu yaptık. Durduk mu? Yok, gerisi gelecek.
Başkan Erdoğan, ABD'nin Münbiç'te Türkiye'yi oyaladığını belirtti. "Bu terör örgütlerini ya yok edecekler ya da biz yok edeceğiz" dedi.
ÖRGÜT ŞOKTA
Jetlerimiz, Irak sınırından 180 kilometre içeriye girdi. Sincar ve Karacak Dağı'ndaki kamplar, drone akademisi ve cephanelikleri yerlebir etti. Bombardımana katılan 20 F-16 uçağına İHA'lar, tanker uçaklar ve AWACS da destek verdi.
BİR GECE ANSIZIN
Türkiye, sınırındaki terör yuvalarını dağıtmak için düğmeye bastı. F-16 jetleri, sınırın 180 kilometre içine uçuş yaptı. Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD'ye ait noktalara bomba yağdırdı. Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör yuvaları ortadan kaldırıldı. Harekatta aralarında Sincar'daki radyo ve telsiz baz istasyonu, iki terör kampı ile Karacak Dağı'ndaki lojistik merkezler ve drone akademisinin de bulunduğu 30 önemli noktanın yerle bir edildiği açıklandı. Harekâta yurt genelindeki muharip filo komutanlıklarından kalkan 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçakları da katıldı. Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağı da bölgedeki hava trafiğinin düzenlenmesine katkı sağladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte hava harekâtını Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi'nden takip ettiği açıklandı. Başkan Erdoğan da harekatın ardından, Bakan Akar'a bir mesaj yolladı. Mesajda "Evlatlarımıza başarılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte, omuz omuza, aynı azim ve kararlılıkla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne gitti. Sınır ötesi harekatını an be an izledi.
UĞUR YILDIRIM
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insan gurur duyuyor. birde şeytanı yok etsek insan daha fazla mutlu olacak.
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