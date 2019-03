Mehmetçik, Fırat'ın doğusuna yapacağı harekat öncesinde Kuzey Irak 'taki PKK kamplarını hedef seçti. Erdoğan, terörle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha dünyaya ilan etti: ' Türkiye , yeteri kadar zaman kaybetti. Artık tek bir günlük gecikmeye dahi tahammülümüz yok. Sincar ve Karacak operasyonunu yaptık. Durduk mu? Yok, gerisi gelecek.Başkan Erdoğan, ABD'nin Münbiç 'te Türkiye'yi oyaladığını belirtti. "Bu terör örgütlerini ya yok edecekler ya da biz yok edeceğiz" dedi.Jetlerimiz, Irak sınırından 180 kilometre içeriye girdi. Sincar ve Karacak Dağı'ndaki kamplar, drone akademisi ve cephanelikleri yerlebir etti. Bombardımana katılan 20 F-16 uçağına İHA 'lar, tanker uçaklar ve AWACS da destek verdi.sınırındakiterör yuvalarınıdağıtmak için düğmeyebastı. F-16 jetleri, sınırın180 kilometre içine uçuşyaptı.Sincar ve Karacak Dağıbölgelerindeki terör yuvalarıortadan kaldırıldı. Harekattaaralarında Sincar'daki radyo vetelsiz baz istasyonu, iki terörkampı ile Karacak Dağı'ndakilojistik merkezler ve droneakademisinin de bulunduğu30 önemlinoktanın yerle biredildiği açıklandı.Harekâta yurtgenelindeki muharipfilo komutanlıklarındankalkan 20'den fazla savaşuçağının yanı sıra insansızhava araçları ile tanker uçaklarıda katıldı. Havadan Erkenİhbar ve Kontrol (HİK) uçağıda bölgedeki hava trafiğinindüzenlenmesine katkı sağladı.Milli Savunma Bakanı HulusiAkar'ın Genelkurmay BaşkanıOrgeneralYaşar Güler ve KuvvetKomutanları ile birlikte havaharekâtını Hava KuvvetleriHarekât Merkezi'nden takipettiği açıklandı. BaşkanErdoğan da harekatınardından, Bakan Akar'abir mesaj yolladı.Mesajdakadar operasyonlarımızısürdüreceğiz" ifadesini kullandı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne gitti. Sınır ötesi harekatını an be an izledi.