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  • Son Güncelleme: 15.12.2018 17:29

Son dakika: 1,5 milyon ödülle aranan 'lı terörist gözaltına alındı

1,5 milyon lira ödülle mavi listede aranan DAEŞ'li 'ta gözaltına alındı.

1,5 milyon ödülle aranan DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde mavi kategoride 1,5 milyon lira ödülle aranan, terör örgütü üyesi , 'ın Silopi ilçesindeki 'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterip Suriye'ye giden ve İçişleri Bakanlığı'nca 'mavi kategori'de başına 1,5 milyon ödül konularak aranan Ayşenur İnci, bugün öğleden sonra Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'na gelip güvenlik güçlerine teslim oldu. Ayşenur İnci, gözaltına alındı.

Valilikten olayla ilgili yapılan açıklamada, "DEAŞ saflarında silahlı faaliyet yürütmek için Suriye ülkesine giden ve Terör Arananlar Listesi'nde 1.500.000 TL ödülle mavi kategoride bulunan Ayşenur İnci, yapılan çalışmalar neticesinde 15.12.2018 tarihi saat 13.40 sıralarında ilimiz Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek teslim olmuştur" denildi.

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