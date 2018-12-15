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  • Son Güncelleme: 15.12.2018 19:02

Son dakika: 'den operasyon açıklaması: Endişeliyiz

'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapmayı planladığı operasyonu, Avrupa Birliği "endişe verici" olarak tanımladı.

AB'den operasyon açıklaması: Endişeliyiz

Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'nin Suriye'de şiddeti ve terörizmi bitirme konusunda kilit bir müttefik olduğu söylenirken, terör örgütü 'nın Suriye uzantısı 'ye karşı planlanan operasyonun bölgedeki istikrarı riske koyabileceği iddaa edildi.

"Bu bağlamda, ABD ve Turkiye arasında anlaşılan Münbiç yol haritasının ivedilikle uygulanması kilit rol oynuyor."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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