AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de şiddeti ve terörizmi bitirme konusunda kilit bir müttefik olduğu söylenirken, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye karşı planlanan operasyonun bölgedeki istikrarı riske koyabileceği iddaa edildi.

"Bu bağlamda, ABD ve Turkiye arasında anlaşılan Münbiç yol haritasının ivedilikle uygulanması kilit rol oynuyor."