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  • Son Güncelleme: 15.12.2018 08:27

seferleri durduruldu! 'de bir kişi raylara düştü

'de bulunan durağında, bir vatandaşın raylara düşmesi nedeniyle metro seferleri durduruldu. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Metro seferleri durduruldu! Osmanbey'de bir kişi raylara düştü

YenikapI-Hacıosman Hattı Durağı'nda bir kişi raylara düştü.
Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede metronun altında kalan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Saat 07.00 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Hacıosman-Yenikapı yönünde seferler Osmanbey'e kadar, Yenikapı-Hacıosman yönünde ise Taksim'e kadar yapılabiliyor. Durağa gelenler otobüsler ile götürülüyor.
Polis, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu yönündeki incelemesi sürüyor


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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