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  • Son Güncelleme: 14.12.2018 23:50

Başkan Erdoğan, Başkanı ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan , Başkanı ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Hamas lideri Heniyye’ye ağabeyi Halid Heniyye’nin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı , Başkanı ile bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye'ye ağabeyi Halid Heniyye'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde vefat eden Heniyye'ye Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, haberden müteessir olduğunu belirttiği kaydedildi.

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