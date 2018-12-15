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  • Son Güncelleme: 15.12.2018 09:12

'li 'nde "" oyunu

'li 'nde Genel Sekreterlik görevinde bulunan , 2 katlı evinin üstüne yasal sürenin dışında kaçak olarak yaptırdığı katı "" kapsamındaymış gibi gösterip başvuruda bulundu. Bu şekilde yapı kayıt belgesi alan Daşgın'ın evi yapılan inceleme sonrası mühürlendi.

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde imar barışı oyunu

'da, kapsamında yapılan başvuruları inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişleri, bölgede yaptıkları denetimlerde, Köyceğiz ilçesinde bulunan, göl manzaralı ve 2 katlı eve 31 Aralık 2017'den sonra ilave kaçak kat yapıldığını belirledi. Kaçak yapıyı inşaat çalışmaları esnasında fotoğraflayan müfettişler, binanın sahibi olan Genel Sekreteri 'ın kaçak katı, imar barışını kapsayan son tarih olan 31 Aralık 2017'den sonra yapmasına rağmen, daha önce yapılmış gibi gösterdiğini belirledi. 14 Ağustos 2018'de e-devlet kapısı üzerinden "Yapı Kayıt Belgesi" alındığını belirleyen müfettişler kaydın iptalini istedi. Bunun üzerine Köyceğiz Belediyesi, kaçak katı mühürleyerek, Daşgın'a da 12 bin 238 lira idari para cezası kesti. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü de Daşgın hakkında suç duyurusunda bulundu.

'KAÇAK KAT DEĞİL TERAS'
Daşgın Sabah muhabirine yaptığı açıklamada "İnşaatın projesi iki kat çizildi ve Temmuz 2017'de Köyceğiz Belediyesi'ne başvurduk. Ardından teras olarak kullanacağım bir kat daha ilave edildi. 2018 içinde imar barışı yasası çıkarıldı. Ben de imar barışından faydalanmak amacıyla terasın kenarlarına duvar ördürüp, sıvasını yaptırdım. Üstüne de çatı yapıldı. Ağustos 2018'de de imar barışı için başvuru yaptım. İnşaat hakkında tutanak tutulması ve mühürlenmesi konusunda hiçbir bilgim yok. Bana henüz bir bilgi ve belge tebliğ edilmedi" dedi.

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