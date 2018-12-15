Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Altıntaş mahallesinde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Yerin 5.7 kilometre altında saat 12.26'da meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.