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  • Son Güncelleme: 15.12.2018 12:48

Bursa'da ! Mudanya'da korkutan ! Son Dakika Depremler

haberi... Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Bursa'da 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 5.7 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedili. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. İşte detaylar...

Bursa'da korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgisine göre, merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Altıntaş mahallesinde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Yerin 5.7 kilometre altında saat 12.26'da meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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