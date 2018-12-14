Savaş daha sıcak olacak

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından, "Kapitalizmin Krizi ve Küresel İktisadi Sistemin Geleceği" paneli düzenlendi. Programa katılan, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ahmet Öncü, ABD ve Çin arasındaki ekonomik savaşı değerlendirdi. "Bu savaş daha sıcak hale gelme işaretleri ve emareleri veriyor. Çin, Rusya ve ABD nükleer füzelere sahip ülkeler" dedi. Prof. Dr. Abuzer Pınar ise Avrupa'daki sosyal devlet uygulamasının sonunun geldiğini söyledi.
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ahmet Öncü
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ahmet Öncü
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