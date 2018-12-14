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Savaş daha sıcak olacak

Savaş daha sıcak olacak
Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından, "Kapitalizmin Krizi ve Küresel İktisadi Sistemin Geleceği" paneli düzenlendi. Programa katılan, Prof. , ve arasındaki ekonomik savaşı değerlendirdi. "Bu savaş daha sıcak hale gelme işaretleri ve emareleri veriyor. Çin, Rusya ve ABD nükleer füzelere sahip ülkeler" dedi. Prof. Dr. Abuzer Pınar ise Avrupa'daki sosyal devlet uygulamasının sonunun geldiğini söyledi.



Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ahmet Öncü

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