Fırat’ın doğusunda panik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz" açıklaması sonrası hazırlıklar başladı. Suriye topraklarına komşu Şanlıurfa ile Şırnak arasındaki sınır hattında, TSK tarafından yığınak yapıldı. Paniğe kapılan teröristler ise Ayn el-Arab, Telabyad, Rasulayn ve Kamışlı bölgelerine ulaşımın sağlandığı noktalarda siper ve hendekler oluşturup, hakim noktalarda kurdukları kulelere ağır silahlı nöbetçiler yerleştirdi. Teröristlerin ayrıca dışına mayınlar döşediği kasaba ve ilçe merkezlerinde de olası harekatta gizlenebilmek amacıyla tüneller kazıp, sığınaklar oluşturduğu bildirildi. Birçok sivilin olası harekattan zarar görmemek için bulundukları yerleri terk etme girişimi, PYD'nin silahlı kanadı YPG'liler tarafından engellenmeye başlandı. Çocuklarını da zorla silah altına aldı.
AFRİN'DE BİR ŞEHİT
Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından TSK'nın kontrolündeki Afrin'e havan saldırısı yapıldı. Saldırı sonrası bir üsteğmen şehit düştü. Türk askerleri saldırıya anında karşılık verdi, hainler ateş altına alındı.
SİNCAR'I VURDUK
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır" dedi. Aynı bölgelere Türk Hava Kuvvetleri'nin, 25 Nisan'da düzenlediği operasyon büyük ses getirmişti. ABD'li askerler ile YPG'li teröristler bölgede incelemelerde bulunmuştu.
AFRİN'DE BİR ŞEHİT
Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından TSK'nın kontrolündeki Afrin'e havan saldırısı yapıldı. Saldırı sonrası bir üsteğmen şehit düştü. Türk askerleri saldırıya anında karşılık verdi, hainler ateş altına alındı.
SİNCAR'I VURDUK
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır" dedi. Aynı bölgelere Türk Hava Kuvvetleri'nin, 25 Nisan'da düzenlediği operasyon büyük ses getirmişti. ABD'li askerler ile YPG'li teröristler bölgede incelemelerde bulunmuştu.
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