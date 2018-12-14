Değişimin odak ülkesi olduk

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen "Turkey Today/ Bugünün Türkiye'si" paneli, Londra'da da düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü düşünce kuruluşu Defense and Security Forum'un Başkanı Lady Olga Maitland üstlendi. Panelde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülnur Aybet, "Suriye'de kalıcı barış ve istikrarı sağlayacak politik çözümü ve savaşın sonlanmasını Türkiye'nin rolü olmaksızın öngörebilmek imkansızdır" dedi. SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ise "Türkiye son 10-15 yılda ciddi dönüşümlerden geçiyor, ciddi siyasi sorunlarını atlatarak, çözerek ilerliyor" diye konuştu. Panele dair bilgi veren Aybet, "Türkiye'nin dış politikasında iki temel sütunuz var. Biri bölgesel reel politik, diğeri de sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli vurguladığı 'gönül sınırlarımız'. Bu ikisini birlikte götürebilen tek ülkeyiz" dedi. Bu yüzden de bu değişimin odak ülkesi olma durumundayız" ifadesini kullandı.
- Güncel
- 14.12.2018
- Gazete
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