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  • 14.12.2018 15:07

sahilinde bir araç denize uçtu…

sahilinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç denize uçtu. Sürücü kurtarılırken, aracı arama çalışmaları devam ediyor.

Beykoz Kanlıca'da bir otomobil denize uçtu. Yakın bir restoranın valesi tarafından denizden çıkarılan kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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