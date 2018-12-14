Beykoz Kanlıca'da bir otomobil denize uçtu. Yakın bir restoranın valesi tarafından denizden çıkarılan kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Beykoz Kanlıca'da bir otomobil denize uçtu. Yakın bir restoranın valesi tarafından denizden çıkarılan kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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