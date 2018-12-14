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  • Son Güncelleme: 14.12.2018 15:22

'de korkunç olay! 1 yaşındaki bebeğin boğazından çıkarıldı

’de 1 yaşındaki minik bebeğin nefes borusuna saplanan mandal yayı başarılı bir operasyonla çıkartıldı.



Nevşehir'de mandalla oynayan bebeğin boğazına mandal yayı kaçtı. Nefes borusuna saplanan yay başarılı bir operasyonla çıkartıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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