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  • Son Güncelleme: 14.12.2018 17:56

'de ... Çeşme'de korkutan yangın!

'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir'de korkutan yangın!

Yangın, Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'ndeki inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre henüz nedeni belirlenemeyen yangın, boya malzemelerin olması sebebiyle bir anda büyüdü. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangına, çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülürken, Çeşme Emniyeti de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevrede tedbir aldı.

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