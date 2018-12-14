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  • 14.12.2018 17:18
  • Son Güncelleme: 14.12.2018 17:22

'da 'Pes' dedirten olay! Kediyi yakarak öldürdüler

'da akıllara durgunluk veren olay! Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan yavru kedi, bir parkta yakılarak öldürülmüş halde bulundu.


İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki Haşım İşçan Parkı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler gece ısınmak için yaktıkları ateşe yavru kediyi attı. Vücudunun büyük bölümü yanan yavru kedi öldü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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