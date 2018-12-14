İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki Haşım İşçan Parkı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler gece ısınmak için yaktıkları ateşe yavru kediyi attı. Vücudunun büyük bölümü yanan yavru kedi öldü.