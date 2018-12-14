Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan yavru kedi, bir parkta yakılarak öldürülmüş halde bulundu.
İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki Haşım İşçan Parkı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler gece ısınmak için yaktıkları ateşe yavru kediyi attı. Vücudunun büyük bölümü yanan yavru kedi öldü.
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