Ankara'da hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini

Ankara'da hafta sonu hava nasıl olacak? Ankara'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar da 1 gün tatil edilmişti. 12 Aralık gecesi başlayan yağış etkisini artırarak kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Hafta sonu tatili için plan yapan Ankaralılar cumartesi ve pazar havaların nasıl olacağını merak ediyor. Peki, Ankara'da hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'de yapılan 5 günlük hava durumu tahmini...

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (15-19 Aralık 2018)

Meteoroloji'nin yayınladığı verilere göre, Ankara'da cumartesi ve pazar günü yağış görülmüyor. Cumartesi günü sisli bir havanın hakim olacağı Ankara'da hava sıcaklığı en düşük 2, en yüksek 8 derece olacak. Pazar günü Ankara'da hava çok bulutlu görülecek ve hava sıcaklığı 3-9 derece arasında olacak.

Pazartesi, salı ve çarşamba günleri yağmurlu hava etkili olacak. 17 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığı 4-10 derece, 18 Aralık Salı günü 3-9 derece, 19 Aralık Çarşamba günü ise 4-8 derece arasında olacak.

Meteoroloji'nin Ankara'da 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, kar yağışı görülmüyor.

BAŞKENTLİ ÇOCUKLAR KAR TATİLİNİN TADINI ÇIKARTTI

Ankara Valiliği tarafından kar yağışı nedeniyle eğitime verilen 1 günlük arada çocuklar karın tadını çıkarttı.

Ankara Valiliği, meteoroloji verilerine göre il genelinde okullara 1 günlük kar tatili ilan etti. Kar tatilini fırsat bilen aileler ise çocukları ile parklarda karın keyfini çıkarttı. Kızakları ile kayan ve kartopu oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi.