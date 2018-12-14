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  • Son Güncelleme: 14.12.2018 18:34

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Trump görüştü

Bu akşam yapılan görüşmede Suriye'deki son durum ele alındı. Erdoğan ve Trump, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı.



Cumhurbaşkanı , ABD Başkanı ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a Türkiye'nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı.

İki lider, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı.

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