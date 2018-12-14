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  • Son Güncelleme: 14.12.2018 19:26

Dışişleri Bakanlığı'nın logosu değişti | İşte nun anlamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı çalışma kapsamında, Dışişleri Bakanlığı'nın logosu değişti. Bakanlığın hesabından yapılan paylaşımda ya yer verildi.



Dışişleri Bakanlığı'nın yeni logosunda 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar bulunuyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni logoya yer verildi.

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