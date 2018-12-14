Dışişleri Bakanlığı'nın yeni logosunda 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar bulunuyor.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni logoya yer verildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Dışişleri Bakanlığı'nın yeni logosunda 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar bulunuyor.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni logoya yer verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.