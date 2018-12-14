Rusya’ya vizesiz seyahate olumlu sinyal

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde yaptığı konuşmada, iki ülke iş birliğinin dört bir koldan gelişmeye ve ilerlemeye devam ettiğini belirtti.





BÜYÜK KRİZLERE RAĞMEN...

İki ülke arasındaki atlatılan çok büyük krizlere rağmen bu ilerlemenin başarıldığına dikkat çeken Kıran, karşılıklı olarak krizleri aşma iradesi sayesinde bugünkü noktaya gelindiğini ifade etti.

İŞ BİRLİĞİNİN BÖLGEYE KATKISI VAR

Kıran, karşılıklı irade ve samimiyet var olduğu sürece diğer meselelerin de çözüleceğine işaret ederek, sorunların aşıldıkça iki ülke arasındaki iş birliğinin bölgeye büyük katkı sağlayacağını vurguladı.