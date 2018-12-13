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  • 13.12.2018 16:16
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 16:33

sınırında hareketlilik! birlikleri ve komandolar bölgede

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce () sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, ’ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti.

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve birlikleri 'a geldi. Hassa ilçesinden güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, sınırındaki birliklere doğru hareket etti. Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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