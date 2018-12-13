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  • Son Güncelleme: 13.12.2018 16:47

: 'nde bomba alarmı!

bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Polis, adliye çevresinde önlem alırken içeride inceleme yapılması bekleniyor.

bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Polis, adliye çevresinde önlem alırken içeride inceleme yapılması bekleniyor.



Ayrıntılar gelecek...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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