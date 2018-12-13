Büyükçekmece Adliyesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Polis, adliye çevresinde önlem alırken içeride inceleme yapılması bekleniyor.
Ayrıntılar gelecek...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Büyükçekmece Adliyesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Polis, adliye çevresinde önlem alırken içeride inceleme yapılması bekleniyor.
Ayrıntılar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.