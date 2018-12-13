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  • 13.12.2018 16:22
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 16:29

Kimlik kartı ve ehliyet ile ilgili önemli gelişme! Başkan Erdoğan yeni sistemi açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikinci nı açıkladı. 454 projenin yer aldığı 100 günlük eylem planında vatandaşları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, ne değindi. Buna göre, kimlik kartı ve ları 60 günden 10 güne inecek.

İkinci açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan eylem planında 454 proje yer alıyor. Eylem planı içinde kimlik ve ehliyet ile ilgili önemli bilgiler yer alıyor. Yeni kimlik almak isteyen ve ehliyet başvurusunda bulunan vatandaşlar 60 günlük başvuru süreci geçiriyordu. Bu eylem planı ile birlikte bu 60 günlük süreç 10 güne düşürüldü. Peki bu nasıl oldu? İşte detaylar...

Önceden nüfus müdürlüğünde her gün 200 vatandaşa hizmet verilme kotası vardı. Bu 200 kişilik kota 600 kişiye çıkarıldı. Randevu alındıktan sonra nüfus müdürlüklerine gidildiğinde parmak izi alınma işlemi yapılıyor ve daha sonra yeni kimlikler en geç 1 hafta içerisinde başvuru sahiplerine gönderiliyor. Başvuru ücreti ise 18 lira 50 kuruş.

İşte Başkan Erdoğan'ın yaptığı yeni randevu sistemi açıklaması:
"İç İşleri Bakanlığı terör örgütleri, düzensiz göçmen gibi konularla ilgilenmek Ağrı ve Iğdır'ın güvenlik duvarına güvenlik sensörü, kamera ve aydınlatma kurduk. Mobil plaka tanıma sistemini 614'e çıkardık. Yaralama ve ölümlü trafik kazaları oranını yüze 2 düşürdük. Bu bakanlığımızın 15 ayrı hizmetini elektronik devre üzerinden sunduk. Uyuşturucu ile mücadele için 81 ilimizi kapsama aldık. 31 ilde daha narkotimler kurduk. 112 merkezlerinin sayısını 32'den 42'ye çıkardık. Düzensiz göçe karşı Iğdır, Kırıkkale, İstanbul ve Kocaeli'de geri gönderme sistemi kurduk. İran, Ağrı, Iğdır sınırında 35 km sınır aydınlatması, güvenlik sistemi, kamera aydınlatmayı daha devreye alıyoruz. 112 acili 44 ile çıkarıyoruz. Yaşam tüneli gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek trafik kazalarını yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Yeni randevu ssitemini devreye alıyoruz ve kimlik, sürücü belgesi için randevuyu 60'dan 10 güne indiriyoruz."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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