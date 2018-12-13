Alınan bilgiye göre, okuldan çıkan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Beren Kunt, yolda yatan sokak köpeğini sevmek istedi.Ancak Arkasından gelen başka bir sokak köpeği küçük kıza saldırdı. Köpeğin saldırısı sonucunda 8 yaşındaki Beren Kunt yüzünden yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla köpeğin saldırısından kurtarılan küçük kız olay yerine çağrılan ambulans ile Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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