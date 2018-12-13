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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklıyor.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



ANKARA'DAKİ TREN KAZASI

* Canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimizin her birine teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerime başlamadan önce sabah 06.30 civarında meydana gelen tren kazasıyla ilgili üzüntülerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 47 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili adli soruşturma başlamış, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken her şey yapılacaktır.

* 3 Ağustos'ta ilan ettiğimiz 100 günlük icraatlerle, önümüzdeki 100 günlük hedeflerimizi paylaşacağız. Yakın geleceğe ilişkin programımızı ortaya koyarak Türk siyasetine bir açılım sağlayacağız. Yürütme başı olarak, belli aralıklarla milletimizin karşısına çıkıp açıklamasını yapacağız.

* Bir taraftan ülkemizin yeni yönetim sistemine geçişini, diğer taraftan ekonomik açıdan Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan saldırılara karşı koyduk. İç ve dış kaynaklı tüm engelleme girişimlerine rağmen hamdolsun hedeflerimize ulaşma yönünde önemli aşama kaydettik. Kur, faiz ile ekonomimize pranga vurmak isteyenleri hüsrana uğrattık. Kurdaki dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için kullananların kursağında bıraktık. Siyaset simsarları, sözüm ona ekonomist ve köşe yazarları dillerini yutmuş durumda, çıt çıkmıyor.

* İkinci 100 günlük programda da aynısını yapacağız. Türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin milletimizin düşmanlarının kulak asmayacağız. Kirli planların, ekonomik tetikçilerinin, menfaatperestlerin ülkemiz arasına girmeye müsade etmeyeceğiz. Hakkın ve halkın rızası için gözünü Türkiye'ye çevirmişler için üretmeye devam edeceğiz. Onca sıkıntıya rağmen yüzde 97 gibi bir gerçekleşme performansına ulaştık.



400 EYLEMDEN 340 TANESİNİ TAMAMLADIK

* 400 eylemden 340 tanesini tamamladık. Aralarında önemli, tarihi, umut ve heyecanla beklenen projeler bulunuyor. 29 Ekim'de Türkiye'ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etap açılışı yaptığımız İstanbul Havalimanı gurur abidelerimiz arasında yerini aldı. Yılda 200 milyon yolcu kapasitesine çıkacak havalimanımız, dünyada parmakla gösterilen projelerden biri olmuştur.

* Geride bıraktığımız dönemlerde büyükşehirlerdeki vatandaşlarımıza millet bahçelerinden 5 tanesini de hizmete sunduk. Güzellikleri görüyorsunuz. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerinin toplam büyüklüğü 1,5 milyon metrekare. Bahçelerimiz, otoparklardan ibadethanelere, oyun alanlarına kadar vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek noktada. 28 adet millet bahçesini de onayladık. İnşallah 81 ile kazandıracağız. Büyükşehirlerimizde de inşasına devam edeceğiz.

* Öte yandan 100 günlük icraat programımızdaki 60 eylemin 10 tanesinin mevzuatını da hazırladık. 3. tarafların onayını gerektiren 32 eylemde yüzde 80'in üzerinde karşılık aldık.

* Aynı titizlikle çalışmaya devam edeceğiz. Projelerimizi kısa zamanda bitirerek milletimize olan vaatlerimizi yüzde 100 gerçekleştireceğiz. Ayrıca 24 milyar liralık 450 eylemi bitireceğiz. Öne çıkan projelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.

* Cumhurbaşkanlığı devleti temsilin yanı sıra yürütme lokomotifi, kamunun itici gücüdür. Bürokraside ataleti giderecek bazı adımlar atıyoruz.

* Yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı programını hayata geçiriyoruz. 81 il karnesi projesini devreye alıyoruz. Mevzuat bilgi sisteminin güncellenmesini temin ediyoruz. Gençlerimize gelecek iş planlarına yardımcı olmak için üniversitelerimizde kariyer merkezleri kuruyoruz. Türkçemizin doğru kullanımı için kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile uğraşıyoruz. Eylem planının hazırlanmasını temin ediyoruz. Milletimizle paylaştığımız bazı başlıklar. Tüm meselelerin yakından takipçisi olmaya devam ediyoruz.

* Bazı bakan arkadaşlarım bütçe müzakereleri sebebiyle, şehir dışı toplantıları sebebiyle aramızda değil. Adalet Bakanlığımız dava başlangıcından bitiş tarihlerinin ilgililere bildireceği yargıda hedef süreyi başarı ile tamamladı. Adalet hizmetlerinin kalitesini artıracak uygulamayı 1 Ocak itibariyle hayata geçiriyoruz. Konya ve Sakarya bölge adliyelerini faaliyete alarak İstanbul ve Ankara'nın yükünü 90 bin azalttık.

* Yargı ve soruşturmadaki hedef süreleri vatandaşlarımıza bildireceğiz. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesini kazandırıyoruz. Hukuk muhakemeleri kanununu yeniden ele alan, yargı sürelerini kısaltan çalışma yapıyoruz. Geciken adalet adalet değildir anlayışı ortadan kalkıyor.

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