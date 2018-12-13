PKK'nın kazdığı tüneller çöktü! Teröristler altında kaldı

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel kazmaya başladı.
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Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel kazmaya başladı.
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