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  • Son Güncelleme: 13.12.2018 19:17

PKK'nın kazdığı tüneller çöktü! Teröristler altında kaldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/PYD'li teröristlerin Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için kazdıkları tüneller, yağmur nedeniyle çöktü. Enkaz altında kalan bir grup teröristin öldüğü belirtildi.

Kendi kazdıkları kuyuya düştüler

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel kazmaya başladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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