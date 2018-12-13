Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.12.2018 20:32
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 21:09

Son dakika: Diyarbakır'da Kral Kızı Barajı'nın kapaklarından biri koptu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Kral Kızı Barajı'nın kapaklarından biri aşırı yağış dolayısıyla koptu. Olay yerine sevk edilen ekipler sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaya başladı.

Sel uyarısı: Baraj kapağı koptu

Alınan bilgiye göre, Dicle Barajı'nda son günlerde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi amacıyla 3 dolu savağı kapağı tedbir amaçlı açıldı.

Bir süre sonra suyun aşırı tazyikinden dolayı kapaklardan biri koparak, akıntıya kapıldı. Dicle Nehri yatağında su seviyesinin yükselmesi üzerine 2 kapak kapatıldı.

İlçeye bağlı, Selman, Yatır, Kaya, Balaban, Akalan ve Tepecik mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlar sel ve taşkınlara karşı uyarıldı.

Jandarma ve AFAD ekipleri de Dicle nehri yatağındaki yerleşim yerlerinde tedbir almaya başladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Diyarbakır'da Kral Kızı Barajı'nın kapaklarından biri koptu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar