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  • Son Güncelleme: 13.12.2018 19:35

Son dakika: Afrin'den acı haber! 1 askerimiz şehit

'nin bölgesinden açılan taciz ateşinde Afrin'deki bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Afrin'den acı haber!

yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li teröristler Afrinbölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına taciz atışlarında bulundu.

bölgesinden yapılan taciz atışları sonucu bir asker şehit oldu. Bölgedeki TSKunsurları tarafından taciz ateşine derhal cevap verildi, belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Açıklamada, "Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri de yer aldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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