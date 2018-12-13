Son dakika: Afrin'den acı haber! 1 askerimiz şehit

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li teröristler Afrinbölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına taciz atışlarında bulundu.

Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları sonucu bir asker şehit oldu. Bölgedeki TSKunsurları tarafından taciz ateşine derhal cevap verildi, belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Açıklamada, "Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri de yer aldı.