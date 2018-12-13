Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.12.2018 17:37
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 18:12

Kayseri'de inanılmaz anlar! 'Otobüs kayarak geliyor, arabadan in'

Merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Mustafa Asım Köksal Caddesi'nde etkili olan buzlanma nedeniyle bir otomobil yoldan çıktı. Otomobilin arkasından gelen 38 AB 240 plakalı halk otobüsü de yokuş aşağı kaymaya başladı.

Kayseri'de buzlu yolda kayan halk otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü, son anda aracından çıkarak kurtulmayı başardı.

Merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Mustafa Asım Köksal Caddesi'nde etkili olan buzlanma nedeniyle bir otomobil yoldan çıktı. Otomobilin arkasından gelen 38 AB 240 plakalı halk otobüsü de yokuş aşağı kaymaya başladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKayseri'de inanılmaz anlar! 'Otobüs kayarak geliyor, arabadan in'
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar