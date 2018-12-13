Kayseri'de inanılmaz anlar! 'Otobüs kayarak geliyor, arabadan in'

Kayseri'de buzlu yolda kayan halk otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü, son anda aracından çıkarak kurtulmayı başardı.
Merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Mustafa Asım Köksal Caddesi'nde etkili olan buzlanma nedeniyle bir otomobil yoldan çıktı. Otomobilin arkasından gelen 38 AB 240 plakalı halk otobüsü de yokuş aşağı kaymaya başladı.
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