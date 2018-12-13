Cumhuriyet Gazetesi'nden milli operasyona skandal saldırı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Fırat'ın doğusu için söylediği "Birkaç güne operasyona başlıyoruz" sözlerini 'Siyasi' Harekat olarak değerlendiren gazete halkın hassasiyetlerini kaşımak için de bu operasyonun hazırlıksız olduğu iddiasında bulundu. Oysa Başkan Erdoğan teröristlerin bölgeyi boşaltması için ABD'ye verilen süre zarfında Türkiye'nin de hazırlıklarını tamamladığını belirtmişti.

İşte Türkiye sınırına kurulmak istenen terör devletini yok etmek için yapılacak harekatı ABD ve PKK ağzıyla manşete taşıyan Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü sayısı;

Emekli Albay ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ "Eğer Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarını bu sözde vatanseverlerin aklına uyup yapmasaydık bugün Fırat'ın Doğusuna yapmayı düşündüğümüz operasyonu Reyhanlı'ya, Kilis'e Akçakale'ye yapmak zorunda kalacaktık. Ama bu istikbali görecek akıl, ruh, beyin ve karakter lazım. Bu kesimlerde bunların hangisi eksik? Ona da okurlarınız karar versin" dedi.

İşte Başbuğ'un açıklamaları;

Amerika, Türkiye'nin Suriye'de kendisine "Dur bakalım buraya kadar" dememesi için elinden geleni yaptı. İlk öldürücü yumruğu aldığı Fırat Kalkanı operasyonunu durdurabilmek için iç ve dış tüm mihrakları devreye sokarak elinden geleni yaptı.

Dış güdümlü proje olan Ana muhalefetin bazı vekilleri "bataklığa giriyoruz, Mehmetçiğin Suriye'de ne işi var?" diye yaygaralar koparırken aynı muhalefetin HDP/PKK zihniyetli vekilleri mehmetçiğe Suriye'de işgalci diyecek kadar da alçaklaştı. Keza muhalefet lideri "Suriye'de her şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyerek safını ve rengini gösterecek kadar gözü dönmüştü.

VEKALETEN AĞLIYORLAR

Şimdi aynı mihraklar tekrar devreye girdi ve Fırat'ın Doğusuna yapılacak operasyonu engellemek adına vekaleten ağlamaya, sahiplerinin kendilerine verdiği görevleri ifa etmeye başladılar. Alman hayranlığı nedeniyle "Nazi Nadir" olarak anılan kişinin kurduğu gazete Cumhuriyet mütareke basını ile kalemdaşlık yaparak Operasyona yönelik bir başlık atmış "zamanlama manidar" birde başlığa emekli bir generali malzeme yaparak kaleme ortak etmiş.

ASKERİ KURALLARI YERLE BİR EDİYOR!

Emekli generali tanımam kimlik ve meslek gerçek midir bilmem ancak bildiğim bir şey var kişinin operasyonu kastederek verdiği beyanlar askeri tüm kuralları yerle bir ediyor. Kış şartlarını kastederek zamanlama yanlış demeye getirniş. Şimdi kişiye sormak lazım afrin operasyonu ne zaman yapıldı, bu operasyonu hiç inceledin mi? Atatürk "vazifeye atılmak için içinde bulunduğun imkan ve şeraiti düşünmeyeceksin" derken yanlış mı söylemiş.

NEDEN KIŞ TATBİKATLARI YAPILIYOR?

TSK neden her sene kış tatbikatları yapıyor. Hep bahar hep güllük gülistanlık olur mu! Her türlü hava koşullarında görev yapmaya göre teşkil edilmedi mi TSK. Afrin harekatı aynı aylarda oldu. Aslanlar gibi tepeledik çıktık. Operasyonu önceden ilan etmiş olmak doğru değilmiş. Osmanlı sefere çıkacağı zaman tepeleyeceği devlete haberci gönderir ikaz ederdi ve dünya literatürüne ordu bandosu kavramını yerleştiren Ali devlet mehter takımıyla davullar çalarak gelirdi. Askeri okullarda harp tarihinde Bunlar hep okutuldu.

YAZIYI DİKKATLİ OKUDUĞUNUZDA

Sonuç olarak gazetenin yazısını okuduğunuzda Emekli general(!) askeri bir söylemle(!) harekatın siyasi bir hamle olduğunu ifade etmiş. Ancak yazıyı bilinçli bir ruhla okuyan için durum tam tersi. Askeri bir operasyon siyasi söylemlerle lekelenmeye çalışılmış. Beyan Sahibi bu olayda kullanıldı mı yoksa bu beyanları bir amaç uğruna m verdi bilinmez. Ama hangi şık geçerli olursa olsun gerçekten yazık.

Sabah.com.tr