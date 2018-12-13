"Kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan Süleyman Bayer (65) yakalandı.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı, "kasten öldürme" suçundan 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası kesinleşen Süleyman Bayer hakkında, 5 Aralık'ta yakalama kararı çıkardı.
OPERASYONLA YAKALANDI
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, karar üzerine hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, Esenyurt'taki kız kardeşinin evinde saklandığı belirlenen Süleyman Bayer'i, operasyonla yakaladı.
Süleyman B, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
FİLİZ AKER'İN ABİSİ ÇIKTI
Hükümlü Süleyman B'nin, oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden eski manken Filiz Aker'in ağabeyi olduğu öğrenildi.
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