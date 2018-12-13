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  • Son Güncelleme: 13.12.2018 18:27

Son dakika: 'ı öldürüp eden 'in kardeşi gözaltında

'ı vurduktan sonra eden 'in kardeşi , hakkında kesinleşmiş 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 'ta gözaltına alınan Süleyman Bayer, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Filiz Aker'in kardeşi gözaltında

"Kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan (65) yakalandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı, "kasten öldürme" suçundan 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası kesinleşen Süleyman Bayer hakkında, 5 Aralık'ta yakalama kararı çıkardı.

OPERASYONLA YAKALANDI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, karar üzerine hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 'taki kız kardeşinin evinde saklandığı belirlenen Süleyman Bayer'i, operasyonla yakaladı.

Süleyman B, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

FİLİZ AKER'İN ABİSİ ÇIKTI

Hükümlü Süleyman B'nin, oyuncu ve sunucu 'ı öldürdükten sonra eden eski manken 'in ağabeyi olduğu öğrenildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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