Başkan Erdoğan: Fırat'ın doğusuna operasyon başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde önemli açıklamalar yaptı. Terör örgütü PKK-YPG'ye kol kanat geren ABD'ye sert çıkan Erdoğan, özetle şunları anlattı:
BATI'DAN BİR ŞEY GELMEZ: 15 yıl önce göreve geldiğimizde yüzde 20 olan savunma sanayi imkanlarını hamdolsun yüzde 65 gibi bir orana çıkarttık. Eğer, biz yine aynı yerde kalmış olsaydık, herhalde Zeytin Dalı Harekatı'nda ve Fırat Kalkanı'nda hedefe ulaşamazdık. Batı'dan hiçbir şey gelmez ve gelmedi. Kötü komşu, bizi ev sahibi yaptı. Savunma sanayi alanında proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz.
TALİMAT VERİYORUM: Çok acil olmayan hiçbir ürünün, malzemenin yurt dışından ithal edilmemesinin talimatını buradan tüm kurumlarımıza bir kez daha veriyorum.
TRUMP '30 GÜN' DEDİ: DEAŞ'a karşı bir şey yapacaksan gel, bunu beraber yapalım. Rakka'da yapacaksan gel, beraber yapalım. Bırakın bu teröristleri. Münbiç'te hala netice alamadık. Şimdi açıklama yaptı Sayın Başkan, '30 günde temizleyeceğiz.' Göreceğiz .
FIRAT'IN DOĞUSU: Yıllarca DEAŞ diyerek Suriye'nin altını üstüne getirenlerin balonlarını Fırat Kalkanı Harekatı'nda patlattık. Aynı şekilde Zeytin Dalı Harekatı ile de bir başka balonu söndürdük. İdlib'te büyük bir insani krizin önüne geçtik. Sıra Fırat'ın doğusundaki terör öbeklerini dağıtma kararımızı hayata geçirmeye geldi.
TERÖRİSTLERE SİLAH: 20 bin TIR'ı aşkın silah, ne yazık ki Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere gönderildi. Stratejik ortağımız gönderdi. Söylüyoruz, hayır böyle bir şey yok diyor. Bütün kayıtlar ortada.
FARKINDA MISINIZ?: Son olarak 30 bin teröristi bölgede eğitme adımlarını atmaya başladılar. Şimdi diyorlar ki, 'Yok böyle bir şey.' Ne yaptığınızın farkında mısınız? Diyorlar ki, 'O terör örgütü değil.' Neymiş? Suriye Demokratik Güçleriymiş. Kimi uyutuyorsunuz? Biz kimin kim olduğunu biliyoruz. Amerikan askerleri tarafından kurulan radar üsleri ve gözlem noktalarının hedefinin ülkemizi teröristlerden değil, teröristleri Türkiye'den korumak olduğu aşikardır.
HAZIRLIKLAR TAMAM: Fırat'ın doğusu ile ilgili ikazlarımızı yaparken, aynı zamanda hazırlıklarımızı da tamamladık. Fırat'ın doğusunu terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz.
GÖKBEY İSMİNİ AÇIKLADI
Başkan Erdoğan, yerli ve milli kaynaklarla yapılan T-625 genel maksat helikopterine verilen ismi açıkladı. Helikopterin isminin 'Gökbey' olduğunu belirten Erdoğan, "İnşallah başarılı uçuşlar diliyoruz. Allah kazalardan belalardan muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.
İTTİFAK ZİRVESİ
Başkan Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. İki lider arasında 21 gün aradan sonra gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede, 31 Mart yerel seçimlerinde iki partinin ittifakıyla ilgili çalışmalar ele alındı.
HASAN AY
BATI'DAN BİR ŞEY GELMEZ: 15 yıl önce göreve geldiğimizde yüzde 20 olan savunma sanayi imkanlarını hamdolsun yüzde 65 gibi bir orana çıkarttık. Eğer, biz yine aynı yerde kalmış olsaydık, herhalde Zeytin Dalı Harekatı'nda ve Fırat Kalkanı'nda hedefe ulaşamazdık. Batı'dan hiçbir şey gelmez ve gelmedi. Kötü komşu, bizi ev sahibi yaptı. Savunma sanayi alanında proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz.
TALİMAT VERİYORUM: Çok acil olmayan hiçbir ürünün, malzemenin yurt dışından ithal edilmemesinin talimatını buradan tüm kurumlarımıza bir kez daha veriyorum.
TRUMP '30 GÜN' DEDİ: DEAŞ'a karşı bir şey yapacaksan gel, bunu beraber yapalım. Rakka'da yapacaksan gel, beraber yapalım. Bırakın bu teröristleri. Münbiç'te hala netice alamadık. Şimdi açıklama yaptı Sayın Başkan, '30 günde temizleyeceğiz.' Göreceğiz .
FIRAT'IN DOĞUSU: Yıllarca DEAŞ diyerek Suriye'nin altını üstüne getirenlerin balonlarını Fırat Kalkanı Harekatı'nda patlattık. Aynı şekilde Zeytin Dalı Harekatı ile de bir başka balonu söndürdük. İdlib'te büyük bir insani krizin önüne geçtik. Sıra Fırat'ın doğusundaki terör öbeklerini dağıtma kararımızı hayata geçirmeye geldi.
TERÖRİSTLERE SİLAH: 20 bin TIR'ı aşkın silah, ne yazık ki Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere gönderildi. Stratejik ortağımız gönderdi. Söylüyoruz, hayır böyle bir şey yok diyor. Bütün kayıtlar ortada.
FARKINDA MISINIZ?: Son olarak 30 bin teröristi bölgede eğitme adımlarını atmaya başladılar. Şimdi diyorlar ki, 'Yok böyle bir şey.' Ne yaptığınızın farkında mısınız? Diyorlar ki, 'O terör örgütü değil.' Neymiş? Suriye Demokratik Güçleriymiş. Kimi uyutuyorsunuz? Biz kimin kim olduğunu biliyoruz. Amerikan askerleri tarafından kurulan radar üsleri ve gözlem noktalarının hedefinin ülkemizi teröristlerden değil, teröristleri Türkiye'den korumak olduğu aşikardır.
HAZIRLIKLAR TAMAM: Fırat'ın doğusu ile ilgili ikazlarımızı yaparken, aynı zamanda hazırlıklarımızı da tamamladık. Fırat'ın doğusunu terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz.
GÖKBEY İSMİNİ AÇIKLADI
Başkan Erdoğan, yerli ve milli kaynaklarla yapılan T-625 genel maksat helikopterine verilen ismi açıkladı. Helikopterin isminin 'Gökbey' olduğunu belirten Erdoğan, "İnşallah başarılı uçuşlar diliyoruz. Allah kazalardan belalardan muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.
İTTİFAK ZİRVESİ
Başkan Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. İki lider arasında 21 gün aradan sonra gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede, 31 Mart yerel seçimlerinde iki partinin ittifakıyla ilgili çalışmalar ele alındı.
HASAN AY
kalan karakter 1000
abd kaleş pislik yaparsa serberlik ilan et 76 yaşındayım hazırım
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.