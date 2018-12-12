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  • 12.12.2018 22:32

-İP iş birliğine ilk tepki Balıkesir'den

ile İYİ Parti’nin anlaşması sonrasında CHP Başkan Adayı Ahmet Akın'ın geri çekileceği iddiasıyla ilgili açıklama yapan CHP İl Başkanı Serkan Sarı, “Eğer böyle bir büyükşehir teslimiyet süreci olacaksa yönetim olarak, sizinde desteğinizle bu görevi burada noktalarız" dedi.

CHP-İP iş birliğine ilk tepki Balıkesir'den

İl Başkanı Serkan Sarı, Başkan adayının geri çekileceği iddiaları sonrasında partililere hitap etti.

Sarı, "Görüşmelerimiz sürüyor. Bizim yönetimimizin adına bizim Balıkesir'de verecek bir safımız yok. Biz iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. Bu imkan sağlanırsa çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sağlanmaz ise biz yokuz. Ayrıntılar tarafımıza ulaşmadı.



Eğer böyle bir büyükşehir teslimiyet süreci olacaksa yönetim olarak, sizin de desteğinizle bu görevi burada noktalarız. Bugün, Balıkesir'de CHP'nin yöneticileri hiç bir zaman boyun eğmedi, diz çökmedi. Hepiniz müsterih olun. Ben bu yolda tek başıma da olsa yürümeye hazırım" dedi.

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