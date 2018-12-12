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  • 12.12.2018 18:47

Son dakika: ’de korkunç ! Metrelerce takla attı

’de otomobilin yoldan çıkarak metrelerce takla attığı dan sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Korkunç kaza! Metrelerce takla attı

, 'nin Delice ilçesine bağlı Bozköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Bostancı idaresindeki 06 BGZ 861 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 50 metre kadar otomobil ile takla attı. Hurdaya dönen aracın içerisindeki sürücü kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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